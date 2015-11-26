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Новый альбом EORONT выйдет в конце осени
Сибирская группа EORONT анонсировала выход нового альбома, получившего название "Gods Have No Home (У богов нет домов)", в цифровом виде 6 ноября, а на физических носителях 4 декабря текущего года. На физических носителях будут выпущены CD в формате digipack и кассеты.
В преддверии выхода альбома, EORONT представил первый сингл "Wormwood (Полынь)".
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