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Новый альбом EORONT выйдет в конце осени





Сибирская группа EORONT анонсировала выход нового альбома, получившего название "Gods Have No Home (У богов нет домов)", в цифровом виде 6 ноября, а на физических носителях 4 декабря текущего года. На физических носителях будут выпущены CD в формате digipack и кассеты.

В преддверии выхода альбома, EORONT представил первый сингл "Wormwood (Полынь)".







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