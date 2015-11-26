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*Eoront*



21 сен 2020 : 		 Новый альбом EORONT выйдет в конце осени

24 июл 2017 : 		 Новый альбом EORONT доступен для прослушивания

13 ноя 2014 : 		 Миниальбом EORONT выйдет на CD

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Новый альбом EORONT выйдет в конце осени


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Сибирская группа EORONT анонсировала выход нового альбома, получившего название "Gods Have No Home (У богов нет домов)", в цифровом виде 6 ноября, а на физических носителях 4 декабря текущего года. На физических носителях будут выпущены CD в формате digipack и кассеты.
В преддверии выхода альбома, EORONT представил первый сингл "Wormwood (Полынь)".




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