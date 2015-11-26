Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом SAGATH доступен для прослушивания [1]
*Новое видео AILLION [1]
*Концертное видео JINJER [1]
[= ||| все новости группы



*Mad Head*



21 сен 2020 : 		 Новая песня группы MAD HEAD

| - |
|||| 21 сен 2020

Новая песня группы MAD HEAD


*
zoom
*
* *
Времена меняются, но люди остаются прежними. Творческие направления разные, но их суть одна: самовыражение личности. Избрание "творческого вектора", который диктует нам общество, всегда болезненно и не приносит удовлетворение "голода" творцу. Но так называемая мода - решает всё. Либо голод моральный и уничтожение собственного "я", либо голод физический. Вот тот выбор, который предстоит сделать каждому, кто избрал тропу творца! Но в данной композиции - голод убил... Его огонь в сердце погас.




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 141

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом