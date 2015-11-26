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Mad Head







21 сен 2020 : Новая песня группы MAD HEAD



21 сен 2020



Новая песня группы MAD HEAD





Времена меняются, но люди остаются прежними. Творческие направления разные, но их суть одна: самовыражение личности. Избрание "творческого вектора", который диктует нам общество, всегда болезненно и не приносит удовлетворение "голода" творцу. Но так называемая мода - решает всё. Либо голод моральный и уничтожение собственного "я", либо голод физический. Вот тот выбор, который предстоит сделать каждому, кто избрал тропу творца! Но в данной композиции - голод убил... Его огонь в сердце погас.







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