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21 сен 2020
Новая песня группы MAD HEAD
Времена меняются, но люди остаются прежними. Творческие направления разные, но их суть одна: самовыражение личности. Избрание "творческого вектора", который диктует нам общество, всегда болезненно и не приносит удовлетворение "голода" творцу. Но так называемая мода - решает всё. Либо голод моральный и уничтожение собственного "я", либо голод физический. Вот тот выбор, который предстоит сделать каждому, кто избрал тропу творца! Но в данной композиции - голод убил... Его огонь в сердце погас. |
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