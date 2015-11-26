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*Mad Head*



14 фев 2022 : 		 Новый альбом группы MAD HEAD доступен для прослушивания

21 сен 2020 : 		 Новая песня группы MAD HEAD

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Новый альбом группы MAD HEAD доступен для прослушивания


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"По лезвию правды", новый альбом группы MAD HEAD, доступен для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

nabastak_


14 фев 2022, 10:56		Смешной тембр у вокалиста )
Хотя, напор имеется (кое-где Блайндов вспомнил).

resurgamresponses


14 фев 2022, 20:39		социальная тема востребована.
а вокалист да старается, и ташемто нормал с чего то надо начинать


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