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*Cobra*



29 сен 2020 : 		 Новый альбом COBRA доступен для прослушивания

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|||| 29 сен 2020

Новый альбом COBRA доступен для прослушивания


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"Одиночество", новый альбом группы COBRA, доступен для прослушивания ниже. На альбом вошли песни, сочиненные с момента основания группы (1992 г.) до формирования нынешнего состава (2013 г.). Более поздний материал будет выпущен нами на последующих релизах.




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