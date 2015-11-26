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Cobra







29 сен 2020 : Новый альбом COBRA доступен для прослушивания



29 сен 2020



Новый альбом COBRA доступен для прослушивания





"Одиночество", новый альбом группы COBRA, доступен для прослушивания ниже. На альбом вошли песни, сочиненные с момента основания группы (1992 г.) до формирования нынешнего состава (2013 г.). Более поздний материал будет выпущен нами на последующих релизах.

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