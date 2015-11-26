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все новости группы
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29 сен 2020
Новый альбом COBRA доступен для прослушивания
"Одиночество", новый альбом группы COBRA, доступен для прослушивания ниже. На альбом вошли песни, сочиненные с момента основания группы (1992 г.) до формирования нынешнего состава (2013 г.). Более поздний материал будет выпущен нами на последующих релизах. |
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