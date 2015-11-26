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Aristarh







29 сен 2020 : Новый релиз Aristarh



29 сен 2020



Новый релиз ARISTARH





Хорошая новость для поклонников рока, которые любят разнообразить свои коллекции добротным мерчандайзом. Музыкант и исполнитель Aristarh, работающий на ниве мелодичной метал-музыки, издал не просто CD-альбом, а целую сюжетную книгу с аудио-диском, объёмом более ста страниц, содержащую фото-истории, декодинг песен и лирики. Событие для отечественной метал-сцене, в принципе, беспрецедентное.



Осталось добавить, что в записи альбома приняли участие такие гостевые исполнители, как Павел Жданович (Arida Vortex), Артур Беркут (экс-Ария), Анна Моисеева (Imperial Age, KiaRa ) и Павел Державин (Так Точно);







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