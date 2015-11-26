|
|
|
все новости группы
|
29 сен 2020
Новый релиз ARISTARH
Хорошая новость для поклонников рока, которые любят разнообразить свои коллекции добротным мерчандайзом. Музыкант и исполнитель Aristarh, работающий на ниве мелодичной метал-музыки, издал не просто CD-альбом, а целую сюжетную книгу с аудио-диском, объёмом более ста страниц, содержащую фото-истории, декодинг песен и лирики. Событие для отечественной метал-сцене, в принципе, беспрецедентное.
Осталось добавить, что в записи альбома приняли участие такие гостевые исполнители, как Павел Жданович (Arida Vortex), Артур Беркут (экс-Ария), Анна Моисеева (Imperial Age, KiaRa ) и Павел Державин (Так Точно);
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).