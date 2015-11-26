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Артур Беркут в новом треке STONEHAND





В преддверии выхода "Дорожного Альбома" мы дарим вам одну из самых главных композиций этого релиза! "Долгий Путь Домой" - это песня о долгом и тернистом пути музыкантов. От легкой и воздушной меланхолии до убедительного рока и совершенно убойнейшего соло Сергея Терентьева! Состав вокалистов весьма убедителен и не нуждается в особом представлении.



Трек-лист:



1. От Винта! (2020)

2. Red & White Army (2020)

3. Вечный Бунтарь (feat. Иван Жерновков и Леонид Фомин)

4. Гладиаторы Тёмных Дорог (2020)

5. Эль Камино (акустическая версия, feat. Андрей Бондарев)

6. Полный Газ (feat. Дмитрий Борисенков и Джина Rose Of Steel)

7. Твой Рок'н'Ролл (feat. Сергей Синев)

8. Старый Ковбой (feat. Евгений Позняков)

9. Долгий Путь Домой (feat. Пётр Елфимов, Артур Беркут, Джина Rose Of Steel, Сергей Терентьев)

10. Долгий Путь Домой (Bonus Track 2017)







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