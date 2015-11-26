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*Fragile Art*



2 ноя 2020 : 		 Новый сингл FRAGILE ART в сети

17 апр 2020 : 		 Новый альбом FRAGILE ART в сети

24 янв 2020 : 		 Новый сингл FRAGILE ART

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5 сен 2009 : 		 FRAGILE ART приступили к записи второго альбома

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12 сен 2007 : 		 Дебютный альбом FRAGILE ART

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|||| 2 ноя 2020

Новый сингл FRAGILE ART в сети


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"Painful", новый сингл группы FRAGILE ART, доступен для прослушивания ниже.
Композиция вышла в бонусной части альбома "The World You Wanted" (2020), но в цифровом виде не была представлена. В записи трека приняла участие вокалистка Мария Масловская.




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