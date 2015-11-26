2 ноя 2020



Новый сингл FRAGILE ART в сети





"Painful", новый сингл группы FRAGILE ART, доступен для прослушивания ниже.

Композиция вышла в бонусной части альбома "The World You Wanted" (2020), но в цифровом виде не была представлена. В записи трека приняла участие вокалистка Мария Масловская. http://www.fragileart.ru

<a href="https://fragileart1.bandcamp.com/track/painful-feat-maria-maslovskaya">Painful(feat.Maria Maslovskaya) by FRAGILE ART</a>





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