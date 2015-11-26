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2 ноя 2020
Новый сингл FRAGILE ART в сети
"Painful", новый сингл группы FRAGILE ART, доступен для прослушивания ниже.
Композиция вышла в бонусной части альбома "The World You Wanted" (2020), но в цифровом виде не была представлена. В записи трека приняла участие вокалистка Мария Масловская.
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