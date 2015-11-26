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SVO







12 ноя 2020 : Новый альбом SVO



12 ноя 2020



Новый альбом SVO





Ветераны московской хард-рок-сцены, группа SVO, образованная в 1989 году, выпустила альбом "Дежавю" на лейбле Metalism Records.



Поводом для названия релиза послужила идея переосмысления раннего этапа творческого пути группы, и в рамках её реализации было решено перезаписать часть песен из первого альбома «Пангея», но с современными аранжировками и новыми словами к песням. Так же на диск вошли произведения, которые по разным причинам не попали ни в один из предыдущих альбомов SVO. CD-издание содержит 12-страничный буклет с текстами песен.







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