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*Stoned Jesus*



12 ноя 2020 : 		 Видео с выступления STONED JESUS

9 авг 2018 : 		 Новое видео STONED JESUS

17 фев 2018 : 		 STONED JESUS на Napalm Records

21 дек 2015 : 		 Новое видео STONED JESUS

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|||| 12 ноя 2020

Видео с выступления STONED JESUS


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Киевские рокеры STONED JESUS выложили полуторачасовую концертную запись, сделанную в их родном городе в прошлом году.




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