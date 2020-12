все новости группы







4 дек 2020 : Дебютный альбом ILDARUNI выйдет весной



Дебютный альбом ILDARUNI выйдет весной





Армянская паган блэк металл группа ILDARUNI выпустит дебютную работу, получившую название Beyond Unseen Gateways, 19 марта на Black Lion Records. Запись проходила с Armen Shahverdi и Mark Erskine в at Guitar Clinic Studio в Армении, а за сведение и мастериг отвечал George Emmanuel (Lucifer's Child, ex-Rotting Christ) из греческой Pentagram Studio.



Трек-лист:



1. Haldinini Baushini, Imsheini Tariani

2. Treading The Path Of Cryptic Wisdom

3. Perpetual Vigil

4. Boundless Numen: Gardens Of Ardini

5. Towards Subterranean Realms

6. Exalted Birth

7. Arakha

8. Whence Ravenstone Beckons https://ildaruni.bandcamp.com/





