Новая песня ILDARUNI







https://scontent-arn2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/129512886_3922283301135621_128764093657265202_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=e3f864&_nc_eui2=AeFPF9Jhzzpw5RhEcTQYDlRgdpEuVbUls7Z2kS5VtSWztuOC1Vdxke_BZA-9FCAFCCqG3IwEmHfhQmq80J9b1f5O&_nc_ohc=X6_EYENtu0IAX9HZut Армянская паган блэк металл группа ILDARUNI выпустит дебютную работу, получившую название Beyond Unseen Gateways, 19 марта на Black Lion Records. Запись проходила с Armen Shahverdi и Mark Erskine в at Guitar Clinic Studio в Армении, а за сведение и мастериг отвечал George Emmanuel (Lucifer's Child, ex-Rotting Christ) из греческой Pentagram Studio.



Трек-лист:



1. Haldinini Baushini, Imsheini Tariani

2. Treading The Path Of Cryptic Wisdom

3. Perpetual Vigil

4. Boundless Numen: Gardens Of Ardini

5. Towards Subterranean Realms

6. Exalted Birth

7. Arakha

8. Whence Ravenstone Beckons



Композиция "Treading The Path Of Cryptic Wisdom" доступна для прослушивания ниже. https://ildaruni.bandcamp.com/







