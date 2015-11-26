сегодня



Новый ЕР SHALLOW RIVERS доступен для прослушивания





В честь 200-летия выхода классического произведения английского поэта Перси Биша Шелли (1792-1822) "Освобождённый Прометей" мы представляем Вам, основанную на нём, нашу новую концептуальную эпическую поэму, одноимённую романтической драме. Мы постарались передать в рамках нашей музыкальной стилистики атмосферу и величие древнегреческой эпохи, нескончаемые муки главного героя и его несокрушимый дух, горящий путеводной звездой всем нам.



Да пронзит Вас Божественная Тревога!

<a href="https://shallowrivers.bandcamp.com/album/prometheus-unbound-ep">Prometheus Unbound (EP) by Shallow Rivers</a>





+0 -0



просмотров: 127

