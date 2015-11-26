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*Shallow Rivers*



18 дек 2020 : 		 Новый ЕР SHALLOW RIVERS доступен для прослушивания

17 фев 2015 : 		 Новый альбом SHALLOW RIVERS доступен для прослушивания

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Новый ЕР SHALLOW RIVERS доступен для прослушивания


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В честь 200-летия выхода классического произведения английского поэта Перси Биша Шелли (1792-1822) "Освобождённый Прометей" мы представляем Вам, основанную на нём, нашу новую концептуальную эпическую поэму, одноимённую романтической драме. Мы постарались передать в рамках нашей музыкальной стилистики атмосферу и величие древнегреческой эпохи, нескончаемые муки главного героя и его несокрушимый дух, горящий путеводной звездой всем нам.

Да пронзит Вас Божественная Тревога!




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