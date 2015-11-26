|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новый ЕР SHALLOW RIVERS доступен для прослушивания
В честь 200-летия выхода классического произведения английского поэта Перси Биша Шелли (1792-1822) "Освобождённый Прометей" мы представляем Вам, основанную на нём, нашу новую концептуальную эпическую поэму, одноимённую романтической драме. Мы постарались передать в рамках нашей музыкальной стилистики атмосферу и величие древнегреческой эпохи, нескончаемые муки главного героя и его несокрушимый дух, горящий путеводной звездой всем нам.
Да пронзит Вас Божественная Тревога!
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).