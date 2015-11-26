|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Умер бывший участник SCALD
Группа SCALD сообщила о смерти бывшего участника, Олега Рыбака, который играл в коллективе с 1996 по 1997 годы, а также в таких ярославских группах как BRAINLESS (thrash metal) и MILLENNIUM/SANTERNO (progressive metal). Кроме того, в феврале коллектив выпустит новый ЕР "There Flies Our Wail", включающий одноименный новый трека, а также новую версию классической темы "Eternal Stone". |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).