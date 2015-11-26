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*Scald*



28 дек 2020 : 		 Умер бывший участник SCALD

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Умер бывший участник SCALD


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Группа SCALD сообщила о смерти бывшего участника, Олега Рыбака, который играл в коллективе с 1996 по 1997 годы, а также в таких ярославских группах как BRAINLESS (thrash metal) и MILLENNIUM/SANTERNO (progressive metal). Кроме того, в феврале коллектив выпустит новый ЕР "There Flies Our Wail", включающий одноименный новый трека, а также новую версию классической темы "Eternal Stone".



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