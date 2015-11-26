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*Eximperitus*



29 дек 2020 : 		 Новая песня EXIMPERITUS

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Новая песня EXIMPERITUS


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"Tahâdu", новая песня оккульт-техникал дэт металл группы EXIMPERITUS (сокращение от Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Šahrartu, выход которого намечен на 29 января на CD, виниле и в цифровом варианте:

"Šahrartu"
"Utpāda"
"Tahâdu"
"Anhûtu"
"Inqirad"
"Riqûtu"




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