|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня EXIMPERITUS
"Tahâdu", новая песня оккульт-техникал дэт металл группы EXIMPERITUS (сокращение от Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Šahrartu, выход которого намечен на 29 января на CD, виниле и в цифровом варианте:
"Šahrartu"
"Utpāda"
"Tahâdu"
"Anhûtu"
"Inqirad"
"Riqûtu"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).