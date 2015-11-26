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Eximperitus







29 дек 2020 : Новая песня EXIMPERITUS



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Новая песня EXIMPERITUS





"Tahâdu", новая песня оккульт-техникал дэт металл группы EXIMPERITUS (сокращение от Eximperituserqethhzebibšiptugakkathšulweliarzaxułum), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Šahrartu, выход которого намечен на 29 января на CD, виниле и в цифровом варианте:



"Šahrartu"

"Utpāda"

"Tahâdu"

"Anhûtu"

"Inqirad"

"Riqûtu"







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