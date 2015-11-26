Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом группы ХАРИЗМА доступен для прослушивания [16]
*Новое видео INFECTED RAIN [7]
*Новое видео JINJER [7]
*Новая песня группы МЕЛЬНИЦА [5]
*Новая песня группы КОСОГОР [4]
[= ||| все новости группы



*Mystericon*



3 янв 2021 : 		 Дебютный альбом MYSTERICON доступен для прослушивания

| - |
|||| 3 янв 2021

Дебютный альбом MYSTERICON доступен для прослушивания


*
zoom
*
* *
Тяжесть и мелодизм, необычайно выразительные чистые голоса и зловещий экстрим-вокал, взгляд в темную бездну и свет надежды - все это под обложкой нового альбома Mystericon.

Сонм запоминающихся мелодий, жесткость гитарных риффов в красоте темной гармонии, мечты и разочарование лирических героев никого не оставят равнодушным.

...Голос спокойно и отрешенно начинает свой пугающий рассказ и вдруг переходит в пронзительный скрим, заставляя тебя вместе с героем увидеть прекрасного АНГЕЛА тьмы. Голос, словно угадывая твои чувства, блуждает в гнетущей атмосфере мрачного лиризма. Он набирает волнующую силу, наполняя мир вокруг тебя прекрасными образами, надеждой и светлой грустью. И ты вместе с ним паришь над мелодией на мертвом ЖЕЛТОМ ЛИСТЕ, наслаждаясь свободой полета. А ВЕЧНОСТЬ ЖДЕТ, окликает тебя, и голос манит за собой в туманную бездну, откуда он явился. Но не догнать его, ведь у человека нет таких крыльев. Падение, и кажется, что ПАЛАЧ - сам ангел смерти - тяжелой поступью вошел в твою комнату. Ты остался один, на руинах мечты в тумане грез. Но голос снова раздувает ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ твоей души и направляет ее в ПОЛЕТ ЗА МЕЧТОЙ. Ты уже не тот, что прежде, - пожалуй, твой мир стал лучше, чище, богаче. Словно чувства обрели новую силу, и ты стал видеть далеко и во все стороны сразу...

"Мы не приносим ничего, рождаясь, в этот мир,
И явно, что и из него ничто не унести."

В качестве бонус-треков релиз украшают каверы "Everlasting Flame" (Kreator) и "Полёт за мечтой" на музыку Е.Крылатова.




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 64

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом