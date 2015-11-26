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Mystericon







3 янв 2021 : Дебютный альбом MYSTERICON доступен для прослушивания



3 янв 2021



Дебютный альбом MYSTERICON доступен для прослушивания





Тяжесть и мелодизм, необычайно выразительные чистые голоса и зловещий экстрим-вокал, взгляд в темную бездну и свет надежды - все это под обложкой нового альбома Mystericon.



Сонм запоминающихся мелодий, жесткость гитарных риффов в красоте темной гармонии, мечты и разочарование лирических героев никого не оставят равнодушным.



...Голос спокойно и отрешенно начинает свой пугающий рассказ и вдруг переходит в пронзительный скрим, заставляя тебя вместе с героем увидеть прекрасного АНГЕЛА тьмы. Голос, словно угадывая твои чувства, блуждает в гнетущей атмосфере мрачного лиризма. Он набирает волнующую силу, наполняя мир вокруг тебя прекрасными образами, надеждой и светлой грустью. И ты вместе с ним паришь над мелодией на мертвом ЖЕЛТОМ ЛИСТЕ, наслаждаясь свободой полета. А ВЕЧНОСТЬ ЖДЕТ, окликает тебя, и голос манит за собой в туманную бездну, откуда он явился. Но не догнать его, ведь у человека нет таких крыльев. Падение, и кажется, что ПАЛАЧ - сам ангел смерти - тяжелой поступью вошел в твою комнату. Ты остался один, на руинах мечты в тумане грез. Но голос снова раздувает ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ твоей души и направляет ее в ПОЛЕТ ЗА МЕЧТОЙ. Ты уже не тот, что прежде, - пожалуй, твой мир стал лучше, чище, богаче. Словно чувства обрели новую силу, и ты стал видеть далеко и во все стороны сразу...



"Мы не приносим ничего, рождаясь, в этот мир,

И явно, что и из него ничто не унести."



В качестве бонус-треков релиз украшают каверы "Everlasting Flame" (Kreator) и "Полёт за мечтой" на музыку Е.Крылатова.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/13287259'>Мёртвый лист</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/8075076'>Mystericon</a> на Яндекс.Музыке





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