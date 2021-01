все новости группы







6 янв 2021 : Новое видео SCARLETH



"Be What You Are", новое видео группы SCARLETH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Vortex", выпущенного 15 ноября 2019 года на Rockshots Records. http://scarleth.com.ua/







