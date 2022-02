сегодня



Гитарист WITHIN TEMPTATION в новом треке SCARLETH





"Pain Is My Name", новое видео группы SCARLETH, доступно для просмотра ниже. В записи этого трека принимал участие гитарист WITHIN TEMPTATION Ruud Jolie, а композиция вошла в альбом 2019 года "Vortex":



"Feel The Heat"

"No Return"

"Be What You Are"

"Passion"

"No More Letters"

"Guardian Angel"

"Escape From Your Embrace"

"Остання Зоря"

"Pain Is My Name"

"Final Curtain"

"Break The Chains" http://scarleth.com.ua/







