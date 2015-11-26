17 фев 2021



Новая песня АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ





Дорогие друзья, представляем вашему вниманию первый сингл с нового альбома группы Ангел-Хранитель, который получил название «ВОЛЧЬЯ ЯГОДА» 🐺 🍒



Тяга группы к новым экспериментам позволяет находить всё больше интересных приемов в этом жанре, и поднимать планку своих возможностей. В этот раз в таинственную хоррор историю нас погружает славянская тематика с элементами фолка, но всё с тем же уже узнаваемым почерком «АХ».







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