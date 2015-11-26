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*Angel Hranytel*



17 фев 2021 : 		 Новая песня АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

12 ноя 2020 : 		 Новое видео группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

7 мар 2018 : 		 Новый альбом группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания

12 май 2017 : 		 Новая песня группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

1 ноя 2016 : 		 Новое видео группы АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

8 ноя 2015 : 		 Новый альбом АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ доступен для прослушивания

10 апр 2015 : 		 Вокалист ЭПИДЕМИЯ в новой песне АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

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|||| 17 фев 2021

Новая песня АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ


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Дорогие друзья, представляем вашему вниманию первый сингл с нового альбома группы Ангел-Хранитель, который получил название «ВОЛЧЬЯ ЯГОДА» 🐺 🍒

Тяга группы к новым экспериментам позволяет находить всё больше интересных приемов в этом жанре, и поднимать планку своих возможностей. В этот раз в таинственную хоррор историю нас погружает славянская тематика с элементами фолка, но всё с тем же уже узнаваемым почерком «АХ».




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