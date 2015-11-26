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*Andrey Smirnov*



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Новый сингл АНДРЕЯ СМИРНОВА


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"Dream it out loud" - новый сингл АНДРЕЯ СМИРНОВА доступен для прослушивания ниже.
В сообщении музыканта говорится:
«Я рад поделиться с вами новым синглом "Dream it out loud" из моего инструментального альбома "Electric Gravity".
Во времена глобальных ограничений и ежедневного давления хорошо иметь то, чего нас не возможно лишить. Наши мечты - самые смелые и яркие, никогда не переставай следовать за ними. Много всего прекрасного рождалось именно так.
Друзья, давайте мечтать вслух и громко вместе с моим синглом Dream it out loud».




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