Новый сингл АНДРЕЯ СМИРНОВА





"Dream it out loud" - новый сингл АНДРЕЯ СМИРНОВА доступен для прослушивания ниже.

В сообщении музыканта говорится:

«Я рад поделиться с вами новым синглом "Dream it out loud" из моего инструментального альбома "Electric Gravity".

Во времена глобальных ограничений и ежедневного давления хорошо иметь то, чего нас не возможно лишить. Наши мечты - самые смелые и яркие, никогда не переставай следовать за ними. Много всего прекрасного рождалось именно так.

Друзья, давайте мечтать вслух и громко вместе с моим синглом Dream it out loud».







