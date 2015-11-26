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*Andrey Smirnov*



2 мар 2021 : 		 Новое видео АНДРЕЯ СМИРНОВА

26 июн 2017 : 		 Видео с текстом от АНДРЕЯ СМИРНОВА

2 фев 2016 : 		 Новая песня АНДРЕЯ СМИРНОВА

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Новое видео АНДРЕЯ СМИРНОВА


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Гитарист U.D.O. и проекта Dirkschneider Андрей Смирнов представил первый сингл со своего нового сольного инструментального альбома.

Вот что рассказал об этом сам музыкант:

"Свершилось!🔥🔥🔥

Представляю на ваш суд свой первый сингл «SAMURAI», взятый из моего сольного интструментального альбома «Electric Gravity».🤘🏻

Я записал огромное количество песен с разными артистами и группами. Я горжусь этим и ценю каждую из них. 🎸Все эти годы, как и многие другие музыканты, я мечтал записать инструментальную пластинку, хотел дать своей гитаре способности лидер-вокалиста, заставить ее петь. 💪🏻

2020 год был очень непростым для каждого активного артиста, но он дал мне возможность воплотить мечту в реальность. 😃"




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