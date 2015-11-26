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Andrey Smirnov







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Новое видео АНДРЕЯ СМИРНОВА





Гитарист U.D.O. и проекта Dirkschneider Андрей Смирнов представил первый сингл со своего нового сольного инструментального альбома.



Вот что рассказал об этом сам музыкант:



"Свершилось!🔥🔥🔥



Представляю на ваш суд свой первый сингл «SAMURAI», взятый из моего сольного интструментального альбома «Electric Gravity».🤘🏻



Я записал огромное количество песен с разными артистами и группами. Я горжусь этим и ценю каждую из них. 🎸Все эти годы, как и многие другие музыканты, я мечтал записать инструментальную пластинку, хотел дать своей гитаре способности лидер-вокалиста, заставить ее петь. 💪🏻



2020 год был очень непростым для каждого активного артиста, но он дал мне возможность воплотить мечту в реальность. 😃"







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