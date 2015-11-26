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Новое видео ENRAA
Колдун, новое видео ENRAA, доступно для просмотра ниже.
Клип, который мы готовили и снимали летом-осенью около двух месяцев в разных локациях области, в котором задействовали большое количество очень добрых людей - уже перед вами! Это наша большая работа. Это большая работа Вадима Османова, который занимался съемками и монтажом.
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