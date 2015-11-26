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Новый ЕР группы ТРАВЛЯ доступен для прослушивания
Мы максимально рады представить вам нашу новую запись - она очень долго этого ждала! Разглагольствовать не о чем - все в песнях. Огромнейшее спасибо всем, кто ждет, верит, поддерживает словом и делом - это очень важно для нас и мы это видим и чувствуем! Запись, сведение - Podlive D.I.Y. records Калининград 2021 |
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