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Morglod







11 июн 2021 : Новая песня MORGLOD



сегодня



Новая песня MORGLOD





Итак, спустя семь лет наша виртуальная группа вновь подает признаки жизни! Встречайте под новым именем, с новым звучанием, но прежней атмосферой!

Уже на всех музыкальных площадках (или появится там в ближайшее время).

Важно! Если вам понравилось, не поскупитесь чиркнуть об этом пару слов или посоветовать друзьям. Даже небольшая ваша поддержка сейчас очень важна. Спасибо!







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