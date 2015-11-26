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Новая песня MORGLOD
Итак, спустя семь лет наша виртуальная группа вновь подает признаки жизни! Встречайте под новым именем, с новым звучанием, но прежней атмосферой!
Уже на всех музыкальных площадках (или появится там в ближайшее время).
Важно! Если вам понравилось, не поскупитесь чиркнуть об этом пару слов или посоветовать друзьям. Даже небольшая ваша поддержка сейчас очень важна. Спасибо!
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