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*Noch Rogotaya*



15 июн 2021 : 		 Новый альбом группы НОЧЬ РОГАТАЯ доступен для прослушивания

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Новый альбом группы НОЧЬ РОГАТАЯ доступен для прослушивания


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Седые туманы укрыли древние болота, спит старый лес под покровом белой ночи, лишь ветер колышет макушки елей и душу мою колышет - баюкает. Сон ли?... Ведет старуха-земля корову домой, держит рог костяной рукой. Умоется молоком по утру каждый берег, каждый овраг, утонет в нем старый день, родится новый.

Ступай домой, Ночь рогатая...

Когда от теплого мрака тебя отделяет лишь мшаная кочка, о чем ты думаешь? Тина легла у ног твоих мягким ковром, ступишь ли? Повидали болота больше твоего ума, обняли столько, что отнялись бы руки человеческие.

Сколько ж вас, по ту сторону омута...




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