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Новый альбом группы НОЧЬ РОГАТАЯ доступен для прослушивания
Седые туманы укрыли древние болота, спит старый лес под покровом белой ночи, лишь ветер колышет макушки елей и душу мою колышет - баюкает. Сон ли?... Ведет старуха-земля корову домой, держит рог костяной рукой. Умоется молоком по утру каждый берег, каждый овраг, утонет в нем старый день, родится новый.
Ступай домой, Ночь рогатая...
Когда от теплого мрака тебя отделяет лишь мшаная кочка, о чем ты думаешь? Тина легла у ног твоих мягким ковром, ступишь ли? Повидали болота больше твоего ума, обняли столько, что отнялись бы руки человеческие.
Сколько ж вас, по ту сторону омута...
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