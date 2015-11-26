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Новый альбом группы НОЧЬ РОГАТАЯ доступен для прослушивания





Седые туманы укрыли древние болота, спит старый лес под покровом белой ночи, лишь ветер колышет макушки елей и душу мою колышет - баюкает. Сон ли?... Ведет старуха-земля корову домой, держит рог костяной рукой. Умоется молоком по утру каждый берег, каждый овраг, утонет в нем старый день, родится новый.



Ступай домой, Ночь рогатая...



Когда от теплого мрака тебя отделяет лишь мшаная кочка, о чем ты думаешь? Тина легла у ног твоих мягким ковром, ступишь ли? Повидали болота больше твоего ума, обняли столько, что отнялись бы руки человеческие.



Сколько ж вас, по ту сторону омута...







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