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*Gran-Kurazh*



15 июн 2021 : 		 Концертное видео ГРАН-КУРАЖЪ

15 дек 2017 : 		 Новый ЕР ГРАН-КУРАЖЪ доступен для прослушивания

20 авг 2017 : 		 Сборник ранее неизданных песен ГРАН-КУРАЖЪ

1 окт 2016 : 		 Новый альбом группы ГРАН-КУРАЖЪ доступен для прослушивания

30 дек 2014 : 		 Новое видео группы ГРАН-КУРАЖЪ

24 июл 2014 : 		 ГРАН-КУРАЖЪ выпустили DVD

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Концертное видео ГРАН-КУРАЖЪ


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Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию видео и аудио версии концерта презентации нового альбома группы ГРАН-КУРАЖЪ - Эпохи, герои и судьбы, который состоялся в московском ДК ГОРБУНОВА 24 апреля 2021 года!

Сет-лист выступления:

01 Интро + Царство диких людей
02 Без потерь
03 Адреналин
04 За мечтой
05 Проклятые короли
06 Птица небесная
07 Гран-МиксЪ
08 Поздно для любви
09 Пожелай мне
10 Да будет эта ночь
11 Волна
12 Одна любовь
13 Мир бумажных королей
14 Соло (барабаны и бас)
15 Распевка с залом
16 Не забывай
17 Ария Винни Пуха и Пятачка (импровизация)
18 Достучаться до небес
19 Жить как никто другой
20 Лёд и пламя
21 9 жизней
22 Новой надежды свет



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