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Концертное видео ГРАН-КУРАЖЪ





Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию видео и аудио версии концерта презентации нового альбома группы ГРАН-КУРАЖЪ - Эпохи, герои и судьбы, который состоялся в московском ДК ГОРБУНОВА 24 апреля 2021 года!



Сет-лист выступления:



01 Интро + Царство диких людей

02 Без потерь

03 Адреналин

04 За мечтой

05 Проклятые короли

06 Птица небесная

07 Гран-МиксЪ

08 Поздно для любви

09 Пожелай мне

10 Да будет эта ночь

11 Волна

12 Одна любовь

13 Мир бумажных королей

14 Соло (барабаны и бас)

15 Распевка с залом

16 Не забывай

17 Ария Винни Пуха и Пятачка (импровизация)

18 Достучаться до небес

19 Жить как никто другой

20 Лёд и пламя

21 9 жизней

22 Новой надежды свет http://gran-kurazh.ru







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