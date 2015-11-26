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Концертное видео ГРАН-КУРАЖЪ
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию видео и аудио версии концерта презентации нового альбома группы ГРАН-КУРАЖЪ - Эпохи, герои и судьбы, который состоялся в московском ДК ГОРБУНОВА 24 апреля 2021 года!
Сет-лист выступления:
01 Интро + Царство диких людей
02 Без потерь
03 Адреналин
04 За мечтой
05 Проклятые короли
06 Птица небесная
07 Гран-МиксЪ
08 Поздно для любви
09 Пожелай мне
10 Да будет эта ночь
11 Волна
12 Одна любовь
13 Мир бумажных королей
14 Соло (барабаны и бас)
15 Распевка с залом
16 Не забывай
17 Ария Винни Пуха и Пятачка (импровизация)
18 Достучаться до небес
19 Жить как никто другой
20 Лёд и пламя
21 9 жизней
22 Новой надежды свет
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