сегодня



EXTASY переиздали дебютный альбом в цифровом виде







Extasy - When She Sleeps (2021)

Extasy - When She Sleeps (2021) Рязанская метал-группа EXTASY выпустила цифровое переиздание дебютного альбома "...When She Sleeps". Теперь релиз доступен на всех цифровых площадках.



Изначально этот альбом появился в интернете в 2007 году, а в 2009-м его улучшенный по звуку вариант вышел CD на лейбле Irond. На песню "Misery" с этого альбома был снят дебютный клип коллектива, который даже попал в ротацию модного тогда телеканала A-One. а группа была номинирована на премию RAMP в категории "Открытие года".



Цифровое переиздание было решено не изменять по звучанию, однако для него была сделана новая обложка (основа для старой была скачана из интернета и уже не может быть одобрена дистрибьютером), а из трека “Anima” были удалены аплодисменты, которые изначально были взяты с концертника NIRVANA “Unplugged in New York”, а это тоже вряд ли бы одобрили стриминговые сервисы. Теперь "цифровая" дискография коллектива выглядит так: сингл "Без тебя" (2016), альбом-сборник "Singles" (2021) и альбом "When She Sleeps" (2021)



Трек-лист “When She Sleeps” выглядит следующим образом:



01. Someone Is Dying 4:19

02. Misery 3:55

03. Something Better 4:42

04. Extasy 4:59

05. Will I Miss You? 4:29

06. You Never Loved Me 4:56

07. When She Sleeps 6:29

08. Anima 4:08

https://youtu.be/w7j7UVKIqEM





+0 -0



просмотров: 69