|
|
|
все новости группы
|
сегодня
EXTASY переиздали дебютный альбом в цифровом виде
Рязанская метал-группа EXTASY выпустила цифровое переиздание дебютного альбома "...When She Sleeps". Теперь релиз доступен на всех цифровых площадках.
Изначально этот альбом появился в интернете в 2007 году, а в 2009-м его улучшенный по звуку вариант вышел CD на лейбле Irond. На песню "Misery" с этого альбома был снят дебютный клип коллектива, который даже попал в ротацию модного тогда телеканала A-One. а группа была номинирована на премию RAMP в категории "Открытие года".
Цифровое переиздание было решено не изменять по звучанию, однако для него была сделана новая обложка (основа для старой была скачана из интернета и уже не может быть одобрена дистрибьютером), а из трека “Anima” были удалены аплодисменты, которые изначально были взяты с концертника NIRVANA “Unplugged in New York”, а это тоже вряд ли бы одобрили стриминговые сервисы. Теперь "цифровая" дискография коллектива выглядит так: сингл "Без тебя" (2016), альбом-сборник "Singles" (2021) и альбом "When She Sleeps" (2021)
Трек-лист “When She Sleeps” выглядит следующим образом:
01. Someone Is Dying 4:19
02. Misery 3:55
03. Something Better 4:42
04. Extasy 4:59
05. Will I Miss You? 4:29
06. You Never Loved Me 4:56
07. When She Sleeps 6:29
08. Anima 4:08
https://youtu.be/w7j7UVKIqEM
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).