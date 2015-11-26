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Лидеры групп EXTASY и КУВАЛДА выпустили совместный клип!





SUPERТРЕШНЯК, сольный стёб-метал-проект лидера рязанской группы EXTASY Виталия “Vit” Астахова, опубликовал новый сингл “На халяву вкуснее!”. В записи этого 30-секундного опуса принял участие вокалист культовых трэш-металлистов КУВАЛДА Сергей Любавин. Видеоклип доступно ниже.



Идея выпустить что-нибудь вместе возникла на одном из совместных концертов EXTASY и КУВАЛДЫ в Рязани в 2019 году. Уже тогда Виталий придумал идею песни “На халяву вкуснее!”, но до ее реализации дошли руки только 13 июня 2021 года. В 4:00 утра Виталий приступил к записи в своей домашней студии в Рязани, затем Сергей Любавин придумал слова второго куплета и записал вокал в местном Доме Культуры у себя в Спас-Клепиках (родина группы КУВАЛДА), а через 4 дня в тех же Спас-Клепиках был снят клип на эту песню. При этом видеоряд для припева снимался прямо рядом с теми развалинами, где проходили съемки легендарного клипа “Бетономешалка”. За ночь Vit всё смонтировал, и уже на пятый день клип и сам трек были выложены в Интернет.



В дискографии SUPERТРЕШНЯК четыре альбома – “Шпаргалка обнаружена” (2003), “Проклятые попсовики” (2004), “Гамбургер” (2005) и “Отлынивать от работы” (2009), плюс сингл “35 лет / Одной ногой в могиле” (2018).







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