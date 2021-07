Новый альбом и EP LIGHT? доступны для прослушивания.

сегодня



Ярославский инструментальный проект Light? опубликовал в сети новый альбом «Эталон нелепой случайности», а также EP «Music From Negatives». «Эталон нелепой случайности» - это музыка повествовательной недосказанности, мысли обо всем сущем и, в то же время, ни о чём конкретном, это истории о земной, но, вместе с тем, интроспективной печали, зачастую переходящей в безысходность, но, тем не менее, остающуюся, скорее, на стороне исцеляющего света, нежели всепоглощающего мрака. Вся образность и многогранность музыки Light? отобразились и в обложке альбома, выполненной петербургской художницей Анной Опариной. Выпущенный через неделю EP «Music From Negatives» является материалом, не вошедшим в полноформатный альбом, и представляет собой монотонные импровизации, состоящие из синтезаторного гула и атмосферных звуковых ландшафтов, на фоне цитат из фильмов «Слово» К. Т. Дрейера и «Стыд» И. Бергмана.

Music From Negatives (EP) by Light?



Эталон нелепой случайности by Light?





