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*Light?*



17 июл 2021 : 		 Новый альбом и EP Light? доступны для прослушивания.

26 мар 2020 : 		 Вышел новый альбом Light?

29 окт 2019 : 		 Вышел новый альбом Light?

9 мар 2019 : 		 Light? выпустил новый альбом

22 дек 2017 : 		 LIGHT? выпустили новый EP

12 апр 2017 : 		 Вышел новый альбом LIGHT?

20 фев 2017 : 		 Вышел новый альбом проекта Light?

18 июн 2016 : 		 Вышел новый альбом LIGHT?

19 окт 2015 : 		 Light? собирают средства на выпуск двойного альбома

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Новый альбом и EP LIGHT? доступны для прослушивания.


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Ярославский инструментальный проект Light? опубликовал в сети новый альбом «Эталон нелепой случайности», а также EP «Music From Negatives». «Эталон нелепой случайности» - это музыка повествовательной недосказанности, мысли обо всем сущем и, в то же время, ни о чём конкретном, это истории о земной, но, вместе с тем, интроспективной печали, зачастую переходящей в безысходность, но, тем не менее, остающуюся, скорее, на стороне исцеляющего света, нежели всепоглощающего мрака. Вся образность и многогранность музыки Light? отобразились и в обложке альбома, выполненной петербургской художницей Анной Опариной. Выпущенный через неделю EP «Music From Negatives» является материалом, не вошедшим в полноформатный альбом, и представляет собой монотонные импровизации, состоящие из синтезаторного гула и атмосферных звуковых ландшафтов, на фоне цитат из фильмов «Слово» К. Т. Дрейера и «Стыд» И. Бергмана.






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