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*Light?*



9 мар 2019 : 		 Light? выпустил новый альбом

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12 апр 2017 : 		 Вышел новый альбом LIGHT?

20 фев 2017 : 		 Вышел новый альбом проекта Light?

18 июн 2016 : 		 Вышел новый альбом LIGHT?

19 окт 2015 : 		 Light? собирают средства на выпуск двойного альбома

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LIGHT? выпустил новый альбом


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Анонсированный ранее, новый альбом ярославского инструментального проекта Light?, озаглавленный «И возликует Жизнь над краем Бездны!», вышел в цифровом виде и, наряду со всей дискографией проекта, доступен для прослушивания ниже. Евгений Чуркин, монопольный автор проекта, утверждает, что после выхода данного альбома собирается сделать паузу в творческой деятельности:

«За последние 5 лет я записал десять альбомов, включая один двойной, и думаю, что L? исчерпал себя в том направлении, в котором проект двигался всё это время, здесь мне просто уже нечего сказать. Думаю, что до неопределённого периода времени, формация будет существовать в форме неких самостоятельных, отдельных минималистических конструкций, без особой привязки к чему-либо. Мне просто нужно время для переосмысления направления творческого вектора; сколько именно времени для этого потребуется, я не могу сказать даже приблизительно, возможно пройдёт месяц, но, может быть, всё затянется на годы».




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