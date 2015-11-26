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LIGHT? выпустил новый альбом





Анонсированный ранее, новый альбом ярославского инструментального проекта Light?, озаглавленный «И возликует Жизнь над краем Бездны!», вышел в цифровом виде и, наряду со всей дискографией проекта, доступен для прослушивания ниже. Евгений Чуркин, монопольный автор проекта, утверждает, что после выхода данного альбома собирается сделать паузу в творческой деятельности:



«За последние 5 лет я записал десять альбомов, включая один двойной, и думаю, что L? исчерпал себя в том направлении, в котором проект двигался всё это время, здесь мне просто уже нечего сказать. Думаю, что до неопределённого периода времени, формация будет существовать в форме неких самостоятельных, отдельных минималистических конструкций, без особой привязки к чему-либо. Мне просто нужно время для переосмысления направления творческого вектора; сколько именно времени для этого потребуется, я не могу сказать даже приблизительно, возможно пройдёт месяц, но, может быть, всё затянется на годы».

<a href="http://light5.bandcamp.com/album/--2">И возликует Жизнь над краем Бездны! by Light?</a>





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