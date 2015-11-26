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все новости группы
Digimortal
12 авг 2021
:
Новый альбом DIGIMORTAL доступен для прослушивания
5 фев 2019
:
Новый альбом группы DIGIMORTAL доступен для прослушивания
18 окт 2018
:
DIGIMORTAL выпустили сингл «Новая эра»
25 сен 2018
:
Группа DIGIMORTAL записывает новый альбом в формате аудио-фильма
21 дек 2015
:
Новый альбом DIGIMORTAL доступен для прослушивания
12 апр 2015
:
Видео с текстом от DIGIMORTAL
8 апр 2014
:
Новое видео DIGIMORTAL
24 фев 2014
:
Краудфандинг проект DIGIMORTAL: DVD «10 лет и 100 ночей»
29 ноя 2011
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Новый сингл DIGIMORTAL
23 ноя 2010
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Новый альбом DIGIMORTAL выйдет в ноябре
2 авг 2010
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DIGIMORTAL приступает к записи третьего альбома
11 сен 2009
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DIGIMORTAL выпускает новый сингл "Порох"
22 июл 2008
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Группа DIGIMORTAL завершила запись нового альбома
24 апр 2008
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DIGIMORTAL представили свой интернет-релиз
10 янв 2008
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DIGIMORTAL начали работу над вторым альбомом
12 дек 2007
:
DIGIMORTAL в туре с "Необратимостью"
29 окт 2007
:
DIGIMORTAL выпустили дебютный альбом "Необратимость"
24 сен 2007
:
DIGIMORTAL вскоре выпустят дебютный альбом
сегодня
Новый альбом
DIGIMORTAL
доступен для прослушивания
Гравитация, новый альбом DIGIMORTAL, доступен для прослушивания ниже.
http://www.digimortal.ru
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/16711838'>Гравитация</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/359590'>DIGIMORTAL</a> на Яндекс.Музыке
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).