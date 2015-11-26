Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео JINJER [21]
*Новая песня группы ГРОБОВАЯ ДОСКА [11]
*ЭПИТАФИЯ выпустила сингл "Безликие лица" [7]
*Новый альбом группы ЖНЕЦ доступен для прослушивания [6]
*Новый альбом группы ДЖОКОНДА доступен для прослушивания [4]
[= ||| все новости группы



*Put' solntsa*



4 авг 2021 : 		 Новый альбом ПУТЬ СОЛНЦА доступен для прослушивания

14 окт 2020 : 		 Новое видео группы ПУТЬ СОЛНЦА

21 сен 2020 : 		 Новый альбом ПУТЬ СОЛНЦА доступен для прослушивания

8 ноя 2015 : 		 Новый альбом группы ПУТЬ СОЛНЦА выйдет в ноябре

14 фев 2015 : 		 Концертное видео ПУТЬ СОЛНЦА

30 сен 2014 : 		 Новый альбом ПУТЬ СОЛНЦА выйдет в октябре

9 окт 2010 : 		 ПУТЬ СОЛНЦА выпускает DVD «Live MegaSun»

4 июл 2010 : 		 Группа ПУТЬ СОЛНЦА работает над новым материалом

22 окт 2009 : 		 Группа ПУТЬ СОЛНЦА закончила запись альбома

15 янв 2008 : 		 Дебютный альбом группы Путь Солнца

| - |
|||| сегодня

Новый альбом ПУТЬ СОЛНЦА доступен для прослушивания


*
zoom
*
* *
"15 ... что дальше?", новый альбом группы ПУТЬ СОЛНЦА, доступен для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 113

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом