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*Новый альбом SAGATH доступен для прослушивания [1]
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*Put' solntsa*



21 сен 2020 : 		 Новый альбом ПУТЬ СОЛНЦА доступен для прослушивания

8 ноя 2015 : 		 Новый альбом группы ПУТЬ СОЛНЦА выйдет в ноябре

14 фев 2015 : 		 Концертное видео ПУТЬ СОЛНЦА

30 сен 2014 : 		 Новый альбом ПУТЬ СОЛНЦА выйдет в октябре

9 окт 2010 : 		 ПУТЬ СОЛНЦА выпускает DVD «Live MegaSun»

4 июл 2010 : 		 Группа ПУТЬ СОЛНЦА работает над новым материалом

22 окт 2009 : 		 Группа ПУТЬ СОЛНЦА закончила запись альбома

15 янв 2008 : 		 Дебютный альбом группы Путь Солнца

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|||| 21 сен 2020

Новый альбом ПУТЬ СОЛНЦА доступен для прослушивания


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Новый альбом группы "Путь солнца" неспроста называется "Стрелы судьбы" - песни, словно стрелы, бьют точно в цель. Мирон и компания зовут вас в странствие, полное приключений, где каждый шаг - это выбор, решение, поступок. "Нет пути назад", "Вызываю огонь на себя", "Заводи мотор". Жить здесь и сейчас, поверить коварному Лепрекону, или достойно принять все Стрелы Судьбы, победить и сказать товарищам: "А теперь гулять будем!" Пусть каждый послушает и решит сам.




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