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21 сен 2020
Новый альбом ПУТЬ СОЛНЦА доступен для прослушивания
Новый альбом группы "Путь солнца" неспроста называется "Стрелы судьбы" - песни, словно стрелы, бьют точно в цель. Мирон и компания зовут вас в странствие, полное приключений, где каждый шаг - это выбор, решение, поступок. "Нет пути назад", "Вызываю огонь на себя", "Заводи мотор". Жить здесь и сейчас, поверить коварному Лепрекону, или достойно принять все Стрелы Судьбы, победить и сказать товарищам: "А теперь гулять будем!" Пусть каждый послушает и решит сам. |
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