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12 сен 2021
Альбом группы СТРАННИК доступен для прослушивания
Кто ты?, альбом группы СТРАННИК, доступен для прослушивания ниже. Альбом был записан в 1988 году в следующем составе:
Алексей Бакланов (Лидер, Вокал, Гитара, Стихи)
Игорь Домбровский (Бас-гитара, Бэк-вокал)
Сергей Алабужин (Гитара, Вокал, Бэк-вокал)
Сергей Соколов (Ударная установка)
Алексей Гнусарев (Клавишные)
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