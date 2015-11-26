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Странник







12 сен 2021 : Альбом группы СТРАННИК доступен для прослушивания



12 сен 2021



Альбом группы СТРАННИК доступен для прослушивания





Кто ты?, альбом группы СТРАННИК, доступен для прослушивания ниже. Альбом был записан в 1988 году в следующем составе:



Алексей Бакланов (Лидер, Вокал, Гитара, Стихи)

Игорь Домбровский (Бас-гитара, Бэк-вокал)

Сергей Алабужин (Гитара, Вокал, Бэк-вокал)

Сергей Соколов (Ударная установка)

Алексей Гнусарев (Клавишные)

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/17081865'>Кто ты?</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/12867997'>Группа «Странник»</a> на Яндекс.Музыке





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