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Новый альбом ATRA HAERESIS доступен для прослушивания





ATRA HAERESIS - международный проект, играющий death/black metal, исполненный на стыке стилей Скандинавских и Европейских прародителей жанра. Материал впитал в себя грациозную мощь брутальных риффов, насыщен мелодическими линиями, филигранно объединённых атмосферой хаоса. Коллаборация музыкантов из таких проектов как ETHIR ANDUIN, OBSCURATION и НАВЬЯРА позволила реализовать материал участника ATRA ANDUIN STUDIO в релиз "PRETIUM". Дебютный альбом - квинтэссенция мыслей таких тематик как: мизантропия, философия, история. Поэтому материал наполнен не только богатой музыкальной составляющей, но и серьёзной лирикой. Обложка от Владимира Чебакова (Smerdulak).



Трек-лист:

01. Hatechrist

02. Man Through Epochs

03. Vaunted Dyer

04. The Sacred Games

05. Pretium?

06. Aendor Witch

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/17778167'>Pretium</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/13019156'>Atra Haeresis</a> на Яндекс.Музыке





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