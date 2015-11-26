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Новый альбом ATRA HAERESIS доступен для прослушивания
ATRA HAERESIS - международный проект, играющий death/black metal, исполненный на стыке стилей Скандинавских и Европейских прародителей жанра. Материал впитал в себя грациозную мощь брутальных риффов, насыщен мелодическими линиями, филигранно объединённых атмосферой хаоса. Коллаборация музыкантов из таких проектов как ETHIR ANDUIN, OBSCURATION и НАВЬЯРА позволила реализовать материал участника ATRA ANDUIN STUDIO в релиз "PRETIUM". Дебютный альбом - квинтэссенция мыслей таких тематик как: мизантропия, философия, история. Поэтому материал наполнен не только богатой музыкальной составляющей, но и серьёзной лирикой. Обложка от Владимира Чебакова (Smerdulak).
Трек-лист:
01. Hatechrist
02. Man Through Epochs
03. Vaunted Dyer
04. The Sacred Games
05. Pretium?
06. Aendor Witch
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