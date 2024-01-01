сегодня



Новый альбом ATRA HAERESIS доступен для прослушивания



Хотелось сказать пару слов о самом альбоме. Мы сделали просто колоссальное количество отсылок и скрытых смыслов, альбом буквально пропитан ими. В нём абсолютно нет места случайностям и совпадениям, каждая мысль, вложенная нами, была четко выверена и ювелирно врезана в музыку, слова, дизайн и даже числа. Все эти вещи образуют единую концепцию всего альбома. Как вы могли обратить внимание из названия альбома и обложки, в этой работе мы затронули довольно сложную тему равенства. Постарались раскрыть наиболее темные и ужасающие стороны людских поступков, показать, насколько человеческая природа еще несовершенна и неразумна.



В очередной раз скромно надеемся на вашу поддержку, делитесь вашим впечатлением об альбоме (даже негативным), нам важно мнение каждого, ведь впереди еще более глобальная работа над третьим альбомом.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/33727260'>Paritas</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/13019156'>Atra Haeresis</a> на Яндекс Музыке





+0 -0



просмотров: 33

