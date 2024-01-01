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Atra Haeresis

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Новый альбом ATRA HAERESIS доступен для прослушивания



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Хотелось сказать пару слов о самом альбоме. Мы сделали просто колоссальное количество отсылок и скрытых смыслов, альбом буквально пропитан ими. В нём абсолютно нет места случайностям и совпадениям, каждая мысль, вложенная нами, была четко выверена и ювелирно врезана в музыку, слова, дизайн и даже числа. Все эти вещи образуют единую концепцию всего альбома. Как вы могли обратить внимание из названия альбома и обложки, в этой работе мы затронули довольно сложную тему равенства. Постарались раскрыть наиболее темные и ужасающие стороны людских поступков, показать, насколько человеческая природа еще несовершенна и неразумна.

В очередной раз скромно надеемся на вашу поддержку, делитесь вашим впечатлением об альбоме (даже негативным), нам важно мнение каждого, ведь впереди еще более глобальная работа над третьим альбомом.




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