"В круге судеб", новое видео АЛЬБИОН, доступно для просмотра ниже. Работа над клипом продолжалась более года. Сюжетная часть клипа снималась в одном из самых красивых и живописных мест Пермского края и всего Урала - плато Кваркуш. Песня "В круге судеб" является эпизодом метал-оперы "Исход Нолдоров" и повествует об одном из ключевых событий в истории Арды - споре эльфа Феанора и Валар.
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