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Vit







13 окт 2021 : Новое видео от вокалиста EXTASY



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Новое видео от вокалиста EXTASY





Лидер рязанской метал-банды EXTASY Виталий Астахов (он же просто Vit) выпустил новую сольную песню “Dемоны”. Трек вышел в качестве сингла на всех цифровых площадках, а также был подкреплён выходом видеоклипа. При этом клип несколько короче оригинала песни, и был специально снят (и смонтирован в вертикальным формате) для более удобного просмотра на смартфонах.



Этот сингл стал первым релизом под вывеской "Vit", который вышел на стриминговых сервисах, хотя в действительности у лидера EXTASY насчитывается девять сольных альбомов, один EP и (теперь уже) три сингла под разными вывесками (VIT, SUPERТРЕШНЯК, VIT ONLY VIT, ЛЮБОВНАЯ ДЕПРЕССИЯ и VIT-EXTASY-NIRVANA).







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