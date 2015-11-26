26 окт 2021



Новый ЕР ПЯТНА РОРШАХА доступен для прослушивания





"Мы больны" - это история ожидания чего-то важного, это протест, побег от рутины, это метафоры и гротеск.



Оставь ещё пару затяжек,

Нас здесь никогда не найдут.







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