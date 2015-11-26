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Rage Titanium







6 дек 2021 : Новое видео RAGE TITANIUM



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Новое видео RAGE TITANIUM





"Настало Время Героев", новое видео проекта RAGE TITANIUM, доступно для просмотра ниже.



В записи песни приняли участие:



Иван Ворон - Вокал (Империя, Beast)

Денис Гуженко - Вокал (Ангел Хранитель, Экс - Атом76)

Александра Есакова - Вокал (Solar, Экс - Колизей - "Два диска")

Павел Лазаренко - Вокал (автор музыки и текстов)

Сергей Захаров - Вокал (Экс - Rage Titanium)

Роман Левин - Аранжировщик, звукорежиссер, гитара, бас.

Aron Dren - Соло гитара (Секретный персонаж)







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