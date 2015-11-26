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Новое видео RAGE TITANIUM
"Настало Время Героев", новое видео проекта RAGE TITANIUM, доступно для просмотра ниже.
В записи песни приняли участие:
Иван Ворон - Вокал (Империя, Beast)
Денис Гуженко - Вокал (Ангел Хранитель, Экс - Атом76)
Александра Есакова - Вокал (Solar, Экс - Колизей - "Два диска")
Павел Лазаренко - Вокал (автор музыки и текстов)
Сергей Захаров - Вокал (Экс - Rage Titanium)
Роман Левин - Аранжировщик, звукорежиссер, гитара, бас.
Aron Dren - Соло гитара (Секретный персонаж)
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