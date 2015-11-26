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*Gjallarhorn*



19 дек 2021 : 		 Новый альбом GJALLARHORN доступен для прослушивания

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Новый альбом GJALLARHORN доступен для прослушивания


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Пепел, новый альбом GJALLARHORN, доступен для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Дворник Степанов


20 дек 2021, 00:34		Ну а чо, бодренько. Пафосненько, но бодренько. В начале 2000х альбому грозил бы статус легенды славянского пагана. Качну, пожалуй.


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