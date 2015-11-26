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*Forsage*



14 дек 2021 : 		 Новая песня группы ФОРСАЖ

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Новая песня группы ФОРСАЖ


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Долго мы шли к этому событию, успев на себе испытать всю силу и полноту одного состояния. Для кого-то звенящая тишина, для кого-то гулкая пустота, для кого-то абсолютное безразличие, а для кого-то невосполнимая потеря... Это состояние может иметь огромное множество обличий! И сложно найти в мире человека, которому не было бы это знакомо – по-своему каждый хоть однажды сталкивался, останавливался, снова и снова думал, пытаясь понять причины и найти возможность сделать следующий шаг. Вся буря эмоций воспета группой Форсаж в балладе «Одиночество»! Желаем всем приятного прослушивания!



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