|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня группы ФОРСАЖ
Долго мы шли к этому событию, успев на себе испытать всю силу и полноту одного состояния. Для кого-то звенящая тишина, для кого-то гулкая пустота, для кого-то абсолютное безразличие, а для кого-то невосполнимая потеря... Это состояние может иметь огромное множество обличий! И сложно найти в мире человека, которому не было бы это знакомо – по-своему каждый хоть однажды сталкивался, останавливался, снова и снова думал, пытаясь понять причины и найти возможность сделать следующий шаг. Вся буря эмоций воспета группой Форсаж в балладе «Одиночество»! Желаем всем приятного прослушивания! |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).