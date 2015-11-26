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STIGMATA отправляется в студию
Группа STIGMATA опубликовала следующее сообщение:
«STIGMATA на связи! Мы с радостью сообщаем, что в начале декабря садимся в студию ПЕРВАЯ Звуковая записывать новые боевики. Будем радовать вас процессом в формате историй, Reels и просто видосов.
Мы знаем, что среди наших слушателей есть много талантливых музыкантов. Так что пользуясь случаем, приглашаем всех поработать с командой настоящих профи на ПЕРВОЙ Звуковой».
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