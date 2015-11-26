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*Stigmata*



7 дек 2021 : 		 STIGMATA отправляется в студию

13 окт 2015 : 		 Новый ЕР STIGMATA доступен для прослушивания

1 окт 2010 : 		 Новое видео STIGMATA

3 сен 2010 : 		 STIGMATA представят новый клип

9 мар 2010 : 		 Новый клип STIGMATA в сети

9 фев 2010 : 		 STIGMATA : Новый альбом

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STIGMATA отправляется в студию


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Группа STIGMATA опубликовала следующее сообщение:

«STIGMATA на связи! Мы с радостью сообщаем, что в начале декабря садимся в студию ПЕРВАЯ Звуковая записывать новые боевики. Будем радовать вас процессом в формате историй, Reels и просто видосов.

Мы знаем, что среди наших слушателей есть много талантливых музыкантов. Так что пользуясь случаем, приглашаем всех поработать с командой настоящих профи на ПЕРВОЙ Звуковой».



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