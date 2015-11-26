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Новый альбом BESTIAL INVASION доступен для прослушивания





"Divine Comedy: Inferno", новый альбом BESTIAL INVASION, доступен для прослушивания ниже. Специальные гости на альбоме: Валерий Гаина (Круиз), Джейсон Гобель (ex-Cynic, ex-Monstrosity), Андре Гридер (Poltergeist, ex-Destruction), Джон Галлахэр (Raven) и Джош Кристиан (Toxik)

<a href="https://bestialinvasion.bandcamp.com/album/divine-comedy-inferno">Divine Comedy: Inferno by Bestial Invasion</a>





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