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Новый альбом BESTIAL INVASION доступен для прослушивания
"Divine Comedy: Inferno", новый альбом BESTIAL INVASION, доступен для прослушивания ниже. Специальные гости на альбоме: Валерий Гаина (Круиз), Джейсон Гобель (ex-Cynic, ex-Monstrosity), Андре Гридер (Poltergeist, ex-Destruction), Джон Галлахэр (Raven) и Джош Кристиан (Toxik) |
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