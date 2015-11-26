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*Perunъ*



13 дек 2021 : 		 Новое видео PERUNЪ

19 ноя 2021 : 		 Новый ЕР PERUNЪ доступен для прослушивания

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«Анчибел Охальник», новая песня PERUNЪ, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома «Тихий Дон», посвященного памяти Анатолия Николаевича Квасова (15 марта 1935, Кропоткин, Азово-Черноморский край —24 ноября 2007, Ростов-на-Дону) — советского и российского хормейстера, музыкального педагога, народного артиста РСФСР. Он был художественным руководителем Государственного ансамбля песни и пляски донских казаков, профессором консерватории им. Рахманинова.




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