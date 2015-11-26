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Новый альбом SERPENT SERMON доступен для прослушивания





Восемью песнями, восемью гимнами древним богам, изборником восхвалений демоническим змиям и аспидам древних цивилизаций четырёх континентов, кровавой жертвой искусства – великим драконам, пламенем и ядом их, мы опустошаем землю и прославляем Тьму, Смерть и Уничтожение этого жалкого мира.

<a href="https://serpentsermon.bandcamp.com/album/the-saurian-hymns">The Saurian Hymns by Serpent Sermon</a>





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