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Neyasit
9 дек 2021
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Новый альбом группы НЕЯСЫТЬ доступен для прослушивания
сегодня
Новый альбом группы
НЕЯСЫТЬ
доступен для прослушивания
"Круг Безвременья", новый альбом группы НЕЯСЫТЬ, доступен для прослушивания ниже.
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/19031283'>Круг Безвременья</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/13651539'>Неясыть</a> на Яндекс.Музыке
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Agnen
9 дек 2021, 18:00
"Никакого "профессионального лоска". Никаких "современных стандартов звучания". - жалкая попытка оправдать дерьмовый звук.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).