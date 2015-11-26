Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Добавить
RU Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ВИТАЛИЯ ДУБИНИНА [37]
*Новый альбом группы ХРЕН доступен для прослушивания [25]
*Новый альбом группы МАВРИН доступен для прослушивания [22]
*Новое видео JANE AIR [11]
*Новое видео ГРАН-КУРАЖЪ [11]
[= ||| все новости группы



*Neyasit*



9 дек 2021 : 		 Новый альбом группы НЕЯСЫТЬ доступен для прослушивания

| - |
|||| сегодня

Новый альбом группы НЕЯСЫТЬ доступен для прослушивания


*
zoom
*
* *
"Круг Безвременья", новый альбом группы НЕЯСЫТЬ, доступен для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Agnen


9 дек 2021, 18:00		"Никакого "профессионального лоска". Никаких "современных стандартов звучания". - жалкая попытка оправдать дерьмовый звук.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 289

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом