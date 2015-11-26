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Гитарист CARCASS участвует в записи альбома MORTAL DISMAY





Прошло чуть больше месяца с момента выхода альбома UNSPOKEN, а мы уже приступили к записи нового альбома, концепция которого держится в строжайшем секрете. НО! Приоткроем завесу - записано уже несколько композиций, в одной из которых в качестве приглашенного гитариста выступил Том Дрейпер, гитарист легендарной группы CARCASS и группы POUNDER!





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