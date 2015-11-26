Владимир Холстинин & Михаил Житняков в новом видео группы ТЕУРГИЯ
Владимир Холстинин и Михаил Житняков приняли участие в новом сингле группы Теургия «Гений сновидений». Михаил исполнил вокальные партии, а Владимир сыграл соло.
«Этим летом нам позвонил Саша Елин и рассказал об одной heavy metal группе из Израиля. Он показал их материал и предложил поучаствовать в записи. Нам понравилась одна из песен с дебютного альбома «Теургии», поэтому мы и согласились!»
Sting
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