сегодня



Владимир Холстинин & Михаил Житняков в новом видео группы ТЕУРГИЯ





Владимир Холстинин и Михаил Житняков приняли участие в новом сингле группы Теургия «Гений сновидений». Михаил исполнил вокальные партии, а Владимир сыграл соло.



«Этим летом нам позвонил Саша Елин и рассказал об одной heavy metal группе из Израиля. Он показал их материал и предложил поучаствовать в записи. Нам понравилась одна из песен с дебютного альбома «Теургии», поэтому мы и согласились!»







+1 -1



( 1 ) просмотров: 167

