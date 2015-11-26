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*Teurgia*



15 дек 2021 : 		 Владимир Холстинин & Михаил Житняков в новом видео группы ТЕУРГИЯ

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Владимир Холстинин & Михаил Житняков в новом видео группы ТЕУРГИЯ


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Владимир Холстинин и Михаил Житняков приняли участие в новом сингле группы Теургия «Гений сновидений». Михаил исполнил вокальные партии, а Владимир сыграл соло.

«Этим летом нам позвонил Саша Елин и рассказал об одной heavy metal группе из Израиля. Он показал их материал и предложил поучаствовать в записи. Нам понравилась одна из песен с дебютного альбома «Теургии», поэтому мы и согласились!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sting


15 дек 2021, 16:59		Ништярик Мишаня горлопанит )


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