сегодня



Новое видео LOUNA





Спустя 10 лет после создания композиции «Штурмуя небеса», мы представляем вам собственный видеоклип на нее.







Мы благодарим всех актеров и наших друзей, участвовавших в съемках, а также говорим спасибо за гениальную музыку и творческое вдохновение участникам так называемого «Клуба 27», границы которого весьма условны и вмещают в себя многих значимых музыкантов – от весьма юных до довольно зрелых – погибших на пике своей популярности, на пике своих страстей и пороков, на пике своих личных штурмов внутренних небес, этих психонавтов-камикадзе, без которых не было бы ни подрывов прогнивших общественных устоев, ни новых открытий в музыке, ни ее развития, ни ее будущего и, соответственно, нашего с вами настоящего.







Вечная память и вечная слава этим героям, ломавшим схемы установленного порядка вещей. Этот клип посвящается им. http://www.louna.ru







+0 -0



( 1 ) просмотров: 92

