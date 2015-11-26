Новое видео LOUNA

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Спустя 10 лет после создания композиции «Штурмуя небеса», мы представляем вам собственный видеоклип на нее.



Мы благодарим всех актеров и наших друзей, участвовавших в съемках, а также говорим спасибо за гениальную музыку и творческое вдохновение участникам так называемого «Клуба 27», границы которого весьма условны и вмещают в себя многих значимых музыкантов – от весьма юных до довольно зрелых – погибших на пике своей популярности, на пике своих страстей и пороков, на пике своих личных штурмов внутренних небес, этих психонавтов-камикадзе, без которых не было бы ни подрывов прогнивших общественных устоев, ни новых открытий в музыке, ни ее развития, ни ее будущего и, соответственно, нашего с вами настоящего.



Вечная память и вечная слава этим героям, ломавшим схемы установленного порядка вещей. Этот клип посвящается им.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Crane76


17 дек 2021, 13:07		новый щидевр для мамкиных борцунов с системой


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