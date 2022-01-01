15 ноя 2022



Новое видео LOUNA



Год назад, в конце ноября 2021-го года, мы сняли видеоклип на нашу песню «1.9.8.4.», которую группа LOUNA создала и впервые исполнила вживую в 2012-м году, с тех пор неизменно включая эту композицию буквально в каждый свой концертный сет-лист на протяжении десяти лет.



Песня была вдохновлена культовой книгой Джорджа Оруэлла «1984», написанной 73 года назад, а видеоклип - не менее культовой экранизацией Майкла Рэдфорда, снятой в 1984-м году, представляя собой художественный оммаж классической начальной сцены фильма. http://www.louna.ru







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